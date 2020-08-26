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Ayasofya temalı Galaxy Note 20 Ultra fiyatıyla dudak uçuklattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Caviar, Ayasofya'ya özel bir Samsung Galaxy Note 20 Ultra tasarımı hazırladı. Lüks tasarımlarıyla öne çıkan Caviar'ın 'Hagia Sophia' adını verdiği Galaxy Note 20 Ultra ise fiyatıyla herkesi şaşırttı. İşte Ayasofya işlemeli Galaxy Note 20 Ultra'nın tasarımı ve fiyatı...

Ayasofya temalı Galaxy Note 20 Ultra fiyatıyla dudak uçuklattı!

Lüks akıllı telefonlar bir kesimin sıklıkla tercihi. Daha önce 24 ayar altın kaplamalı iPhone modellerinden, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın elektrikli pick-up'ı Cybertruck'tan ilham alan telefonlara kadar birçok seçenek gördük. Fakat yakın bir tarihte müze statüsünden çıkıp camii statüsü kazanan Ayasofya'dan ilham alan bir telefon ile ilk kez karşılaşıyoruz.

AYASOFYA TEMALI SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SATIŞA SUNULDU

Caviar, lüks akıllı telefon denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Ünlü üretici, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Samsung Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefonu için yeni tasarımlar hazırladı. Caviar'ın en dikkat çeken tasarımı ise Ayasofya'yı temel alan ve 'Hagia Sophia' adını taşıyan Samsung Galaxy Note 20 Ultra oldu.

Ayasofya temalı Galaxy Note 20 Ultra

İŞTE AYASOFYA TEMALI GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN TASARIMI

Ayasofya temalı Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın teknik özellikler kısmı tamamen aynı. Ancak telefonun dış tasarımında büyük farklılıklar var. Ayasofya Camii'nde de yer alan siyah mermer, Caviar'ın Galaxy Note 20 Ultra'sında da bulunuyor. Özel olarak işlenmiş altın kaplamalar ise her zamanki gibi lüks konseptli telefonda yer alıyor.

Ayasofya

AYASOFYA TEMALI TELEFONUN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Caviar, Ayasofya işlemeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın yanı sıra Athena'nın tapınağı ışığında üretilen Parthenon,Yasak Şehir'den ilham alan The Forbidden City ve Rusya'daki Aziz Vasil Katedrali işlemesi bulunan Eternity olmak üzere 3 farklı tasarım daha sunuyor. Firma, akıllı telefonlarını ise oldukça yüksek fiyattan satışa çıkartıyor. Caviar'ın Ayasofya temalı Samsung Galaxy Note 20 Ultra için istediği fiyat ise tam 5,830 dolar. Yani güncel kur ile yaklaşık 43 bin lira. Tabi bu fiyata vergiler dahil değil.

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