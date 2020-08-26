Ayasofya temalı Galaxy Note 20 Ultra fiyatıyla dudak uçuklattı!

Lüks akıllı telefonlar bir kesimin sıklıkla tercihi. Daha önce 24 ayar altın kaplamalı iPhone modellerinden, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın elektrikli pick-up'ı Cybertruck'tan ilham alan telefonlara kadar birçok seçenek gördük. Fakat yakın bir tarihte müze statüsünden çıkıp camii statüsü kazanan Ayasofya'dan ilham alan bir telefon ile ilk kez karşılaşıyoruz.

AYASOFYA TEMALI SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SATIŞA SUNULDU

Caviar, lüks akıllı telefon denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Ünlü üretici, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Samsung Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefonu için yeni tasarımlar hazırladı. Caviar'ın en dikkat çeken tasarımı ise Ayasofya'yı temel alan ve 'Hagia Sophia' adını taşıyan Samsung Galaxy Note 20 Ultra oldu.

İŞTE AYASOFYA TEMALI GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN TASARIMI

Ayasofya temalı Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın teknik özellikler kısmı tamamen aynı. Ancak telefonun dış tasarımında büyük farklılıklar var. Ayasofya Camii'nde de yer alan siyah mermer, Caviar'ın Galaxy Note 20 Ultra'sında da bulunuyor. Özel olarak işlenmiş altın kaplamalar ise her zamanki gibi lüks konseptli telefonda yer alıyor.