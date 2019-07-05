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Ayaz bebek kolunu kıpırdatmaya başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

İzmir'de omuriliğinde 14 santimetrelik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, ameliyatın ardından artık kolunu kıpırdatabiliyor - Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selçuki: - "Ayaz bebek, tepki vermeye başladı. Sol kolunda hafif de olsa hareket başladı. Bu omuriliğin çalışmaya başladığını, beyinden gelen sinirleri vücuda ilettiğinin göstergesi"

İZMİR (AA) - İzmir'de omuriliğindeki tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, ameliyatın ardından kolunu kıpırdatmayı başardı.

Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve alanındaki uzman ekip tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla omurilikteki tümörün yüzde 90'ının çıkarılmasının ardından küçük çocuk ilk tepkileri vermeye başladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, tedavisi devam eden Ayaz bebeği yoğun bakımda ziyaret edip doktorlarından bilgi aldı.

Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktorlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında cerrahi süreci başarılı geçen hastamız yoğun bakım sürecinde yakın takip altında. İlerleyen süreçte sağlık durumu hakkında daha detaylı bilgi verme imkanı bulacağız. Bu süreçte katkı sağlayan başta Sağlık Bakanlığı yetkililerine İzmir Valimize, cerrahi ve yoğun bakım sürecini yöneten hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Sol kolunda hafif de olsa hareket başladı"

Prof. Dr. Mehmet Selçuki ise Ayaz bebeğin 5,5 saat süren ameliyatını SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Fisun Demirçivi Özer ve ekibiyle yaptıklarını söyledi.

Ayaz'ın omuriliğinde oldukça büyük bir tümör olduğunu anlatan Selçuki, "Çocuğumuzun sağlık durumu iyiye giriyor. Omurilik dokuları kendini ancak topluyor. En kısa zamanda çocuğumuzu solunum cihazından ayırmayı planlıyoruz. Bu arada tepki vermeye başladı. Sol kolunda hafif de olsa hareket başladı. Bu omuriliğin çalışmaya başladığını, beyinden gelen sinirleri vücuda ilettiğinin göstergesi. Hastamızı yoğun bakımda kontrol etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- Ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor

Baba Murat Balcı da eşi ve akrabalarıyla hastane önünde umutlu bekleyişlerinin devam ettiğini vurguladı.

Çok zor günler yaşadıklarını dile getiren Balcı, "Sürecin başından beri bizden desteğini esirgemeyen yardımcı olabilmek adına imkanlarını sonuna kadar kullanan bugün de oğlumuzu yoğun bakımda ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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ameliyat omurilik tümör

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