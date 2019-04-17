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Aydın Büyükşehir Meclis Divanı kadınlardan oluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra dün ilk kez toplandı.

Aydın Büyükşehir Meclis Divanı kadınlardan oluştu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra dün ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık ettiği Meclis Divanı'nın diğer 5 üyesi, yapılan oylamayla kadınlardan oluştu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık ettiği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; başkanla birlikte 33 CHP'li, 12 İYİ Partili, 24 AK Partili ve 13 MHP'li üye yer aldı. Aydın Büyükşehir Meclisi'nde görev yapan kadınlar ise CHP'den Özlem Çerçioğlu, Ayşe Özdemir, Hatice Kurban ve Yasemin Gürsoy, AK Parti'den Neşe Menderes ve Hatice Uzel Çakar, İYİ Parti'den Semra Yücel ile Fatma Tabak ve MHP'den Eda Yücel İlhan oldu. 9 kadın ve 73 erkek üyenin yer aldığı meclise başkanlık yapan Başkan Çerçioğlu, seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Göreve yeni seçilen belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimler bitti artık hepimiz birlikte Aydın için çalışacağız" dedi.
DİVAN ÜYELERİ KADINLARDAN OLUŞTU
Konuşmanın ardından başkanlık divanı seçimine gidildi. Mecliste başkanlık divanı asil ve yedek üyeleri, gizli oy yöntemiyle belirlendi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Millet İttifakı üyeleri, divanın tamamının kadınlardan oluşması için önerge verdi. Yapılan oylamanın sonucu tamamı kadınlardan oluşan Başkanlık Divanı'na CHP'den Ayşe Özdemir, Hatice Kurban ve Yasemin Gürsoy, İYİ Parti'den Semra Yücel ve Fatma Tabak seçilirken, Meclis 1'inci başkanvekilliğine CHP'li Evrim Karakoz ve 2'nci başkan vekilliğine CHP'li Cihan Demirel, encümen üyeliğine ise CHP'den Malik Ercan, İYİ Parti'den Kadir Mutlu, Hayati Atlı, Semra Yücel ve AK Parti'den Mehmet Güler seçildi. Encümen üyelerinin belirlenmesinin ardından meclis ihtisas komisyonlarına CHP'den 3, AK Parti'den 2, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den de 1'er isim oybirliğiyle seçildi.
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Aydın Büyükşehir Meclis Divanı kadınlardan oluştuAydın Büyükşehir Meclis Divanı kadınlardan oluştu

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