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Aydın'da 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

07.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Aydın'da 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanınca annesi tarafında hastaneye götürülen ve burada düşük yapmak için ilaç içtiği belirlenen 14 yaşındaki L.Ş., sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan L.Ş., polisteki ilk ifadesinde bebeğin babasının kimi olduğunu söylemedi. L.Ş.'nin sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Nazilli'de yaşayan L.Ş., 6 Ocak'ta evlerinde rahatsızlanınca, annesi S.D.A. tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Burada L.Ş.'nin 32 haftalık hamile olduğu ve bebeği düşürmek için ilaç içtiği belirlendi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi. Polis, tedavisinin ardından L.Ş.'yi ifadesine başvurmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü. L.Ş.'nin ifade sırasında doğum sancıları başladı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. L.Ş., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. L.Ş., burada sezaryenle 3 kilo 270 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek kuvöze alındı. Anne L.Ş .'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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Bodrum'da tekne motoru tamir ustası olan babası ile güzellik uzmanı olan annesinin 4 yıl önce boşanmalarının ardından annesiyle yaşadığı öğrenilen L.Ş.'nin polisteki ilk ifadesinde kimden hamile kaldığını söylemediği öğrenildi. S.D.A.'nın ise kızının hamile olduğundan haberi olduğu ortaya çıktı. Çocuk yaşta doğum yapan L.Ş.'nin sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞI BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan, L.Ş.'nin, polisin şifahi olarak ifadesine başvurduğu erkek arkadaşı 17 yaşındaki H.B.'nin ise bebeğin kendisinden olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

DHA

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