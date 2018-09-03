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Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesi Müftülüğü'nde görevli 4 imamın maaşlarına, merkezi Ankara'da bulunan bir firma tarafından, kargo ücreti ile birlikte 29 lira 50 kuruşluk kitabın parasını ödemedikleri gerekçesiyle 8 bin 53 TL'lik haciz konuldu. İmamlar böyle bir kitap almadıkları ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Türkiye genelinde birçok imamın bu şekilde maaşlarına haciz konulduğu öğrenildi.

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Ankara OSTİM Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir metal ve kırtasiye firmasından satın aldıkları, kargo ile birlikte 29 lira 50 kuruşluk 'İslam Tarihi Ansiklopedisi'nin fiyatını ödemedikleri gerekçesiyle geçen hafta 4'ü Aydın'ın Efeler ilçesi Müftülüğü emrinde görevli Türkiye genelindeki çok sayıda imamın maaşlarına 8 bin 53 liralık haciz konuldu.

İCRAYI HABER ALAN İMAMLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen icra takipleri ile olaydan haberdar olan imamlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Değil söz konusu firma hiçbir yerden bu şekilde bir alışveriş yapmadıklarını, kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten Aydın'da görevli 4 imam, bugün Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na, dolandırıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"İŞİN İÇİNDE CİDDİ BİR DOLANDIRICILIK OLAYI VAR"

Maaşlarına haciz gelmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen imamlar, "Ankara OSTİM'deki bir firmadan 4.50 TL'si kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL'lik fatura kesilmiş. Bu borcu ödemediğimiz gerekçesi ile de sadece Aydın'da değil ülke genelinde pek çok imam ve müezzinin maaşına Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından 8 bin 53 TL haciz konulmuş. Biz herhangi bir kitap almadık. İşin içinde ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaşanan bu dolandırıcılık olayına el atmalarını istiyoruz" dedi. (DHA)

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Aydın İmam maaş haciz kitap efeler

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