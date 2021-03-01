Aydın'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Rusya’da ikamet eden Kırgızistan uyruklu M.U. (42), kısa süre önce kuzeni Kırgızistan uyruklu A.D. ve eşi H.AA.’nın (27) yaşadığı Kuşadası’na geldi. M.U., Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak’ta kuzeninin de oturduğu apartta ev kiralayarak kalmaya başladı.

UYANDIĞINDA KIZINI GÖREMEDİ

Dün gece uyandığında 4 yaşındaki kızı E.G.‘yi göremeyince telaşlanan anne, kuzeni A.D.’yi aradı. Çocuğunun onlarda olduğunu öğrenen anne, çocuğunu getirmelerini istedi. Kızının eve geldiğinde tedirgin ve korku içinde olduğunu gören M.U., kızına ne olduğunu sordu.

CİNSEL İSTİSMARI ÖĞRENEN ANNE, ZANLIYA SALDIRDI

H.A.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen E.G.’nin sözlerini duyan anne M.U., kuzeni A.D.’nin yaşadığı daireye giderek H.A.A’ya saldırdı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi M.U.’nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli H.A.A’yı gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan sabıkası bulunan H.A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. (İHA)

