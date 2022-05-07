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Aydın'da feci kaza! 120 km hızla giderken yoldan çıktı, bahçeye uçtu

07.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da gece yarısı, 120 km hızla giderken yoldan çıkan bir otomobil etrafı savaş alanına çevirdi. Kazada, yol kenarındaki sac bariyerleri kırarak incir bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'da feci kaza! 120 km hızla giderken yoldan çıktı, bahçeye uçtu

Feci kaza gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ergün B. yönetimindeki 09 EL 290 plakalı otomobil, Denizli çevre yolu çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce yol kenarındaki saç bariyerlere çarpan otomobil, bariyerleri kırarak incir bahçesine uçtu. Bahçede önüne gelen tüm ağaçları deviren otomobil daha sonra durabildi. Yoldan geçenlerin feci kazayı görerek durumu 112 Acil Servis Hattı’na ihbar etmesinin ardından bölgeye çok sayıda AKS 110 ekibi gönderildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ergün B. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Ambulansına teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bu arada kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 kmde takılı olduğu görüldü.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken incir bahçesinde de maddi hasar oluştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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