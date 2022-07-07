Aydın'da kan donduran olay! 12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

Nazilli'de 2010 yılında ortadan kaybolan Nesip Sürmeli'nin vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sürmeli'nin, başından vurularak öldürüldükten sonra bir evin garajına üzerine beton dökülerek gömüldüğü tespit edildi. Evin garajında yapılan kazılarda kemik parçaları bulunurken, cinayette yasak aşk şüphesi olduğu da ortaya çıktı...

Nazilli'de inşaatlarda çalışan Nesip Sürmeli, 2010 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Sürmeli'nin eşi ve 2 oğlu, 2 yıl boyunca kayıp başvurusunda bulunmadı. Sürmeli'nin oğlu Özgür Sürmeli, babasına ait arabayla kazaya karışınca, babasının kayıp olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan araştırmalarda Sürmeli'ye ait bir ize rastlanamadı.

DENİZLİ'DE İHBAR YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşayan bir kişinin, Sürmeli'nin öldürüldüğü ihbarı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kurulan özel ekip, Sürmeli'nin öldürülüp gömüldüğünü belirledi.

BETON ZEMİN SÖKÜLDÜ, KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Sürmeli'ye ait cenazenin Yeni Mahalle 235 Sokak'ta bulunan bir apartmanın garajına gömüldüğü bilgisine ulaşılmasının ardından, savcı gözetiminde garajın beton zemini iş makinesi ile söküldü. Kazılan çukurda kemik parçalarına ulaşıldı. Kemikler, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili olduğunu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

TANIŞTIĞI KADINA ALTIN VERDİ

Öte yandan alınan bilgiye göre Nesip Sürmeli, kaybolmasından bir süre önce tanıştığı Kezban isimli kadına altın verdi. Kadın da ailesine bu altınlarla kamyon aldı. Sürmeli'nin bu olaydan kısa süre sonra ortadan kaybolması, cinayet şüphesini güçlendirdi.

YASAK AŞK İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Sürmeli, "Babam, bana, kardeşime ve anneme şiddet uygulardı. Sonunda da başka bir kadınla ilişkisi yüzünden bizi terk etti. Bizi bırakıp giden kendisi olduğu için kayıp başvurusunda bulunmadık. Ama şimdi katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

