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  4. Aydın'da korkunç cinayet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Aydın'da korkunç cinayet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 23:02 | Son Güncelleme

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.

Aydın'da korkunç cinayet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Olay, saat 05.30 sıralarında Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobilin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güven Serindere olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. Ayrıca, otomobilin Serindere'ye ait olduğu tespit edildi.

Akü firması bayiliği yapan, eşinden iki yıl önce ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Serindere'nin ölümü ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri bıçaklanarak öldürülen Serindere'nin cinayeti ile ilgili yaptığı araştırmada, çevredeki güvenlik kameralarından alınan görüntülerde, bir kişinin olay yerinden koşarak kaçtığını belirlendi. Yapılan detaylı incelemede, kaçan şüphelinin en son Serindere ile birlikte görülen Hüseyin Hediye(41) olduğu saptadı. Harekete geçen polis, evinde saklanan Hüseyin Hediye'yi kıskıvrak yakaladı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, FIRINCIYI BIÇAKLAMIŞ

Gözaltına alınan Hüseyin Hediye emniyette suçunu itiraf etti. 250 promil alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin Hediye, olayın yaşandığı saatlerde Serindere ile tartıştıklarını ve Serindere'yi bıçaklandığını söylediği belirtildi.

İddiaya göre olayı hatırlamadığını söyleyen Hüseyin Hediye'nin, cinayetten sonra geldiği şehir merkezindeki bir ekmek fırınında tartıştığı Hasan Şimşek'i (40)i de cinayeti işlediği bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. 5 yıl önce de babasını da bıçaklayarak yaralayan Hüseyin Hediye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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