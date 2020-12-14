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Aydın'da otomobil hırsızları kız arkadaşlarıyla gezerken yakalandı

14.12.2020 23:02 | Son Güncelleme:
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Aydın'da otomobil hırsızları kız arkadaşlarıyla gezerken yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıktan sonra bir iş yerinin kasasını soyan iki hırsızlık şüphelisi, kız arkadaşlarıyla birlikte Nazilli’de gezerken, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu çıkmaz yola giren şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca kız arkadaşlarını otomobilde bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. 2'si hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Efeler ilçesinde sabaha karşı oto aksesuar dükkanına giren iki kişi, iş yerindeki kasada bulunan 30 bin lira nakit para, yüklü miktarda altın ve tabancayı alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaydan sonra çalıntı bir otomobille kaçan şüphelilerin Ö.M. (24) ve Ö.A. (20) olduklarını tespit etti. Ekiplerin incelemesi sonucu, plaka Tanıma Sistemi (PTS ) kayıtlarından otomobilin Denizli istikametine gittiğini belirledi. Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde, takibe alınan otomobili durdurmak için ekipler sanayi sitesi kavşağında barikat kurdu.

KIZ ARKADAŞLARINI BIRAKIP, KAÇTILAR

Polis barikatıyla karşılaşan hırsızlık şüphelileri, otomobille Nazilli Yeni Sanayi Sitesi içerisine girdi. Uzun süren kovalamacanın ardından Organize Sanayi Bölgesinde çıkmaz sokağa giren Ö.A. ve Ö.M., otomobil içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu Y.T. (19) ve V.P.'yi (17) bırakarak, makilik alana kaçtı.

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, kaçan şüpheliler saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, hırsızlık olayından sonra kız arkadaşlarıyla gezmek için Nazilli’ye geldikleri öğrenildi.

Şüphelilerin kovalamaca sırasında, üzerlerinde bulunan altınları otomobilin camından attıklarını söylemesi üzerine polis bölgede el fenerleriyle arama yaptı. 4 şüpheli işlemlerin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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