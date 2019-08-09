Aydın'da bin 150 bedelli asker ant içti

Aydın'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 150 bedelli asker için yemin ve terhis töreni yapıldı.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra birliğe teslim olan ilk asker ve eğitim sürecinde çeşitli branşlarda dereceye giren askerlere ödül verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından bin 150 asker ant içti.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, törende, askerlerin, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeleri üzerine ant içtiklerini söyledi.

Askerlerin bu antla millete sadakatle hizmet edeceklerini, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceklerini, ulusun güvenine layık olacaklarını ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı kalacaklarını beyan ettiklerini ifade eden Okyar, şöyle konuştu:

"Ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. İçtiğiniz anda sadık kalarak bu fedakar hizmetler neticesinde ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır. Bu ant aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir."