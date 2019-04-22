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Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, Aydın'da CHP ve İYİ Partililer tarafından kınandı.

Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, Aydın'da CHP ve İYİ Partililer tarafından kınandı.
Efeler İlçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki basın açıklamasına CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı başta olmak üzere, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. CHP ve İYİ Parti İl Başkanlıkları'nın ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Şehit hepimizin şehidi. Mehmetçiğimizin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan bir protesto değil, organize bir eylemdir. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Sıradan bir provokasyon hiç değildir. Bu yapılan son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.
'AZMETTİRİCİLER BELLİDİR'
Yapılan saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu öne süren Çankır, "Adına gazete denen bir takım paçavralarla kimler CHP'yi ve partilileri hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kararlarında kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine Gazi Mustafa Kemal'in iki büyük eserimden biri dediği CHP'ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve saldırılarda bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayan onlardır. Bunlar aynı emperyalist güçlerin hizmetkarlarıdır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen, zehirli dil ve bu dilin sahipleri yapılan bu hain saldırıdan pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle ve attığı manşetlerle, milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdırlar. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bugün burada bulunan siyasi partililerin temsilcileri, belediye başkanları ve STK'lar olarak hak adalet ve demokrasi arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
'İSTİFA ETMELİLER'
Çankır, şöyle devam etti:
"Türkiye'yi korku ve terör eylemine sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız. Dün, kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün dahi kızdırmak isteyen siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu saldırının içindeki azmettiriciler, derhal yargı önüne çıkarılmadır. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz."

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Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadıAydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadıAydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

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