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Aydın'da jeotermal enerji santraline tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Aydın'da jeotermal enerji santraline tepki

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı olan bir grup, protesto yürüyüşü düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, ellerinde döviz ve pankartlarla Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan avukat Akın Yakan, Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin jeotermal tesis istemediğini, bunun için protesto eylemi yaptıklarını söyledi.

Jeotermal tesisin 56 megavat güçte kurulmasının planlandığını aktaran Yakan, "Yerleşim yerine bu kadar yakın noktalarda santral kurulması açıkça yasalara, tüm ulusal ve uluslararası normlara aykırı. Santral kurulmak istenen alan birinci sınıf tarım alanı. Burada hiçbir şekilde jeotermal santral yapılamaz." dedi.

Grupta bulunan Vacide Uyanık ise jeotermalin doğaya zarar verdiğine inandıklarını bu nedenle yürüyüşe katıldıklarını ifade etti.

Yürüyüşe, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Jeotermal santral yürüyüş

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