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Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, V.S. idaresindeki 15 KB 634 plakalı kamyonet Orta Mahallesi'nde yolda oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Erbaş'a çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Erbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sürücü V.S'yi gözaltına alındı.

Erbaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi öğrenin Erbaş'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kamyonet otopsi

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