Aydın'da öğrenciler sözlü kültürel değerleri kayıt altına aldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 360 lise öğrencisi, mahalleleri gezerek unutulmaya yüz tutmuş yöresel türkü, mani ve masal gibi kültürel değerleri kayıt altına aldı.

Koçarlı Mustafa-Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dudu Güngör, öğrencilerle birlikte "Yöresine ait sözlü ürünlerin derlenmesi" projesini başlattı.

Proje kapsamında okulun 360 öğrencisi, 6 ayda daha önce köy statüsünde olan 52 mahalleyi gezerek, yaşları 60 ile 90 arasındaki 300 kişiyle görüştü. Öğrenciler görüşmede, unutulmaya yüz tutmuş yöresel türkü, mani ve masal gibi kültürel değerleri yaşlılardan dinledi.

Öğrenciler bunları daha sonra yazılı ve görüntülü olarak da kaydetti.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında kayıt altına alınan türkü, mani ve masallar, "Gönülden dile" adlı bir dergide toplandı.

Öğrenciler, okul bahçesinde derledikleri masal ve türkülerin hikayelerinin canlandırmasını da yaptı. Programda öğrenciler yöresel kıyafet giyerken, köylerden gelen 4 yaşlı vatandaş da sazlarıyla türkü ve mani söyledi.

Öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Fırat Çelik, projenin çok anlamlı ve kültürel değerlerin geleceğe aktarılması açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Dudu Güngör ise "Bu ürünler sözlü gelenekte halen yaşamaya devam ediyor, ancak genç kuşaklar iletişim araçlarının gelişmesiyle bu değerlere karşı ilgi ve alakalarını kaybetmiş durumda." diye konuştu.

