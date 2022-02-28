Aydınlık bakışlarınızla herkesi etkileyin! Doğal kürler sayesinde daha dinç ve sağlıklı gözükeceksiniz!

Uzun çalışma saatlerinden dolayı göz altı morluklarınız mı var? Ya da geceleri düzenli uyuyamıyor ve göz altı morluklarıyla mı uğraşıyorsunuz? Üzülmeyin, düzenli olarak uygulayacağınız doğal kürler sayesinde nedeni ne olursa olsun göz altı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte evinizde bulunan ve göz altı morluklarına iyi gelecek 5 besin!

SALATALIK

Salatalık hemen hemen her evde bulunan bir sebze. Salataların baş tacı olan bu besin, aynı zamanda göz altı derinizin ihtiyacı olan sıvı desteğini sağlıyor. Göz altı morluklarından kurtulmak için salatalık suyu kürü uygulayabilirsiniz. Bunun için salatalığı rendeleyin. Ortaya çıkan suyu pamuk yardımıyla göz altı bölgesine uygulayın. Dilerseniz ince salatalık dilimlerini de göz altlarınızda bekletebilirsiniz.

PATATES

Patates, göz altı morlukları ve gözdeki şişkinlikle baş etmenin en etkili yollarından biri. Bunun için patatesleri ince ince dilimleyin, göz bölgenize yerleştirin. Dilerseniz patatesi rendeleyerek suyunu çıkarabilir ve pamuk yardımıyla bu suyu göz altlarınıza uygulayabilirsiniz. Patates suyunu ya da patates dilimlerini göz altlarınızda 15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkamayı unutmayın.

SÜT

Süt, içerisindeki vitamin ve mineraller sayesine cildin daha canlı gözükmesini sağlar. Soğuk süt sayesinde göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz. Pamukla soğuk sütü göz altına kompres yapın ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık su ile yıkayın. Canlı ve duru bir görüntü sizi bekliyor!

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, yatıştırıcı etkisi sayesinde göz altlarına ve yorgun görünüme iyi geliyor. Papatya çayını makyaj pamuğu ile göz bölgesine uygulayın ve 15 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanımda bakışlarınızın aydınlandığını göreceksiniz.

ZERDEÇAL VE ANANAS SUYU

Hemen hemen her evde tüketilen zerdeçal, birçok şeye iyi geldiği gibi göz altı morluklarına da iyi geliyor. Bu baharat, doğal antioksidan ve antienflamatuvar özelliği ile göz altında ödem ve iltihap oluşumun önüne geçiyor. Zerdeçalın etkisini görmek için 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1-2 yemek kaşığı ananas suyunu karıştırın. Karışımı göz altı bölgesine uygulayın, 10 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın, kısa sürede göz altı morlukları ve şişkinliklerden kurtulacaksınız.



