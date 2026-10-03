KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mucize gibi olay! Tek kızlarının ardından dördüz kız bebekleri oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 yaşında kız çocukları olan Durdali (40) ve Gamze Nur Çörüt (37) çiftinin dördüz kız bebekleri oldu. Gamze Nur Çörüt ve doğumdan sonra süre kuvözde kalan dördüzleri sağlıklı şekilde taburcu edildi. Baba Durdali Çörüt, "Heyecanlıyız ve şaşkınız" dedi.

Mucize gibi olay! Tek kızlarının ardından dördüz kız bebekleri oldu

Kaş'ın Kınık Mahallesi’nde yaşayan Durdali Çörüt ile eşi Gamze Nur Çörüt çiftçilik yaparak geçimlerini sağlıyor. 4 yaşındaki kızları Güneş Devrim Çörüt'ün ardından ikinci bir çocuk isteyen çiftin doğal yollarla bebekleri olmadı. Çörüt çifti, bu kez tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak istedi.

Yapılan tüp bebek tedavisinde Gamze Nur Çörüt, hamile kaldı. Hamileliği dikkatli olarak takip edilen Çörüt, 2 Eylül'de Denizli'ye eşi Durdali Çörüt tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Gamze Nur Çörüt, 3 Eylül'de yapılan ameliyatla dördüz kız bebeklerini dünyaya getirdi.

Bebeklerin bir süre kuvözde kalması gerektiği için özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla hastaneye getirilen dördüzler, yenidoğan yoğun bakımda kuvöze alındı. Biri 21 gün, diğer üçü ise 28 gün yoğun bakımda kalan dördüzler kilo alıp, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Mucize gibi olay! Tek kızlarının ardından dördüz kız bebekleri oldu 1

28 gün boyunca sürekli olarak Antalya'nın Kaş ilçesinden Denizli'ye gidip gelen Çörüt çifti, dördüz bebeklerini sağlıklı şekilde hastaneden çıkartıp, memleketlerine döndü. Çift bebeklerine Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimlerini verdi.

'BAKIMLARI ZOR OLACAK AMA ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Bebeklerine bakmak için ek işlerde çalışan Durdali Çörüt, "Heyecanlıyız ve şaşkınız. Dördüz olduğunu duyunca 'Nasip, kısmet' dedik, 4 yaşında bir kızımız vardı, dördüz kız bebeklerimizle birlikte artık 5 kızımız oldu. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

Mucize gibi olay! Tek kızlarının ardından dördüz kız bebekleri oldu 2

'DÖRDÜZ BEBEK BEKLEMİYORDUK, BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Anne Gamze Nur Çörüt ise "Hamilelik sürecim iyi geçti. Dördüz olacağını öğrenince eşimle bende hem sevindik hem de büyük şaşkınlık yaşadık. Dördüz bebek beklemiyorduk, büyük sürpriz oldu. Bakımlarına ailelerimizde destek olacak ve birlikte bakacağız. Doğumları sağlıklı bir şekilde oldu. Bebeklerimiz doğumdan sonra bir süre kuvözde kaldı. Şimdi onları Denizli'de kucağıma alıp, Antalya Kaş'taki evimize dönüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceleri evinizin kapısına tuz dökün çağrısı yapıldıGeceleri evinizin kapısına tuz dökün çağrısı yapıldı
Yastığınızın altına defne yaprağı koyunYastığınızın altına defne yaprağı koyun

Anahtar Kelimeler:
bebek kız çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.