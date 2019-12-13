Aydos Ormanı’nı PKK adına yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Duruşmada savunma yapan sanık Yakup Akman, “O civarda alkol kullandığım için bulunuyordum. Yaklaşık 1-1,5 senedir arkadaşımla oraya gidiyorum fakat o gün yalnızdım. Bir ağacın dibine oturup alkol almadan önce karşı tarafta 2 kişiyi gördüm ama hep insanlar geldiği için aldırmadım. Bir süre sonra birkaç metre önümde duman çıktı fakat aldırış etmedim. Duman yükselmeye başlayınca 2 kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, ifade vermen lazım dediler. Ormanın çıkısında 4 ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Yenişehir Karakolu’na oradan da TEM’e götürdüler” dedi.

Pendik’teki Aydos Ormanı’nı 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddia edilen ve 2 ayrı suçtan müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Yakup Akman ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanının sanığın örgüt adına faydalı bilgiler verdiği takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesine ilişkin soruya sanık ve avukatı, sanığın örgüt ile bağlantısı olmadığını ve bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediklerini, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ise kabul ettiklerini belirtti.

"BEDENİNİN ÜSTÜ TAMAMEN YANDI"

Sanığın tüm aşamalarda ifade verdiğini belirten avukatı, “İfadeler iddia makamının soruşturmasıyla birebir uymaktadır. Bu gözaltı bilinçli olarak basına yansıtıldı. Müvekkilime yönelik linç kampanyası başlatıldı ve baştan hüküm verildi. Müvekkilimin kardeşi de örgüt üyeliğinden yargılandı ve beraat etti. Müvekkilin 12 yaşında geçirdiği bir kazada bedeninin üstü tamamen yandı. Askerdeyken GATA’da bununla ilgili ameliyat oldu ve deri nakli yapıldı. Ateş görünce kaçmasının nedeni de budur” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASINA HÜKMEDİLEREK DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını, gelecek celsede duruşmada hazır bulunmayan tanıkların hazır edilmesini ve yanan yerin orman mahalli kapsamında olup olmadığı konusunda olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Gelecek celse tanıkların hazır edilmesine karar veren mahkeme, Orman Genel Müdürlüğü vekilinin davaya katılma talebini kabul etti. Heyet, olay yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.