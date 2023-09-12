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  4. Ayhan Bora Kaplan tutuklandı! Yüklü miktarda para ile yakalanmıştı

Ayhan Bora Kaplan tutuklandı! Yüklü miktarda para ile yakalanmıştı

12.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan tutuklandı! Yüklü miktarda para ile yakalanmıştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik olarak başlattıkları çalışma sonucu gözaltına alınan 29 şüpheliden aralarında örgüt lideri Bora Kaplan'ın da bulunduğu 14 kişi, 11 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

(DHA)

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