HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayı saldırısına uğradı canını zor kurtardı! Ağır yaralanan yaşlı adam: Bağırarak saldırdı

Ayı saldırısına uğradı canını zor kurtardı! Ağır yaralanan yaşlı adam: Bağırarak saldırdı

27.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 75 yaşındaki Kenan Gürcü uğradığı ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Canını zor kurtaran Gürcü, ''Bağırarak bana saldırdı. Hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyunca geldi. Hem ayağım hem kolum kırıldı'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ayı saldırısına uğradı canını zor kurtardı! Ağır yaralanan yaşlı adam: Bağırarak saldırdı

Erzurum Pazaryolu ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Kenan Gürcü bahçesini sularken ayının saldırısına uğradı. Ayağında ve kolundan kırıklar oluşan Gürcü Erzurum Şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

''BAĞIRARAK BANA SALDIRDI''

Kenan Gürcü, “Bahçeyi sulamaya gittim. Dereden çıkarak birden üzerime hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyup gelince bırakıp kaçtı. Bağırarak bana saldırdı. Ayağımdan kolumdan yaralandım. Hem ayağımı hem de kolumu kırdı” diye konuştu.

Screenshot_10

Screenshot_11

Screenshot_12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekler ağza geldi! O anları görenler inanamadıYürekler ağza geldi! O anları görenler inanamadı
Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında kararRezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar
Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.