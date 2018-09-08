"Ayinin yapılacak olması güvenliğin tesis edildiğini gösteriyor"

"3 yıl daha ziyade güvenlik gerekçesiyle yapılamayan ayinin bu yıl yeniden gerçekleşiyor olması huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor. Bu anlamda Ateşyan ve cemaatine müteşekkiriz. İnşallah bugün ve yarın ilimizde kendileri ve ayin için gelen konuklarımız güzel zaman geçirirler. Ayinin huzur ve sükun içinde yapılması ve gerçek anlamda kendi ritüellerine uygun gerçekleştirilmesi için valilik olarak her türlü önlemi aldık. İnşallah yarın hiçbir sorun sıkıntı yaşanmadan ziyaretin ayin bölümü de tamamlanacak."

Yaşanan gelişmenin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi'nde yarın gerçekleştirilecek ayin için kente gelen Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, beraberindeki heyetle Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

- "Ülkemiz ve Van huzur içinde"

Ateşyan ise ayine güvenlik nedeniyle 3 yıl ara verdiklerini, 2010'da ilk kez yaptıkları ayini 4 yıl sürdürdüklerini anımsattı.

Terör olayları nedeniyle 2015'te ibadeti yapamadıklarını vurgulayan Ateşyan, "Çok şükür görüyoruz ki ülkemiz ve Van şehri huzur içinde artık. Biz de biliyoruz ki burada birlik, beraberlik içinde din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hep birlikte kardeşçe bu ayini gerçekleştireceğiz." dedi.

Ateşyan, kendilerini kabul ettiği için Vali Zorluoğlu'na teşekkür ederek, Van'ın tarihiyle, tarihi varlıklarıyla dünyada isim yapan önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

Van'ı daha çok tanıtmaları, reklamını iyi yapmaları gerektiğine dikkati çeken Ateşyan, şöyle devam etti:

"Sadece Akdamar'daki ayin zamanı insanların gelmesi yetmez. Yılın her döneminde turistleri buraya çekmemiz lazım. Çünkü görülmeye değer çok güzel yerler var. Buradan sonra valimizle adaya gideceğiz, yarın da dünyanın her yerinden gelen Ermeni cemaatimizin üyeleri ve yerel halkla adada huzur içinde ayinimizi gerçekleştireceğiz. Bu huzuru, düzeni sağladıkları için teşekkür ederiz. İnşallah patırtısız, boykotsuz bir ayin gerçekleştiririz valimizin sayesinde ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneriz."