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"Ayinin yapılacak olması güvenliğin tesis edildiğini gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu: - "(Yarın Akdamar Kilisesi'nde yapılacak ayin) 3 yıl daha ziyade güvenlik gerekçesiyle yapılamayan ayinin bu yıl yeniden gerçekleşiyor olması, huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor" - Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan: - "Çok şükür görüyoruz ki ülkemiz ve Van şehri huzur içinde artık. Biz de biliyoruz ki burada birlik beraberlik içinde din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hep birlikte kardeşçe bu ayini gerçekleştireceğiz"

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi'nde yarın gerçekleştirilecek ayin için kente gelen Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, beraberindeki heyetle Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan ile valiliğe gelen Ateşyan, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Zorluoğlu'nun makamına geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da 3 yıl aradan sonra yarın ayinin gerçekleştirileceğini söyledi.

- "Huzur ve güvenliğin tesis edildiğini gösteriyor"

Yaşanan gelişmenin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"3 yıl daha ziyade güvenlik gerekçesiyle yapılamayan ayinin bu yıl yeniden gerçekleşiyor olması huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor. Bu anlamda Ateşyan ve cemaatine müteşekkiriz. İnşallah bugün ve yarın ilimizde kendileri ve ayin için gelen konuklarımız güzel zaman geçirirler. Ayinin huzur ve sükun içinde yapılması ve gerçek anlamda kendi ritüellerine uygun gerçekleştirilmesi için valilik olarak her türlü önlemi aldık. İnşallah yarın hiçbir sorun sıkıntı yaşanmadan ziyaretin ayin bölümü de tamamlanacak."

- "Ülkemiz ve Van huzur içinde"

Ateşyan ise ayine güvenlik nedeniyle 3 yıl ara verdiklerini, 2010'da ilk kez yaptıkları ayini 4 yıl sürdürdüklerini anımsattı.

Terör olayları nedeniyle 2015'te ibadeti yapamadıklarını vurgulayan Ateşyan, "Çok şükür görüyoruz ki ülkemiz ve Van şehri huzur içinde artık. Biz de biliyoruz ki burada birlik, beraberlik içinde din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hep birlikte kardeşçe bu ayini gerçekleştireceğiz." dedi.

Ateşyan, kendilerini kabul ettiği için Vali Zorluoğlu'na teşekkür ederek, Van'ın tarihiyle, tarihi varlıklarıyla dünyada isim yapan önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

Van'ı daha çok tanıtmaları, reklamını iyi yapmaları gerektiğine dikkati çeken Ateşyan, şöyle devam etti:

"Sadece Akdamar'daki ayin zamanı insanların gelmesi yetmez. Yılın her döneminde turistleri buraya çekmemiz lazım. Çünkü görülmeye değer çok güzel yerler var. Buradan sonra valimizle adaya gideceğiz, yarın da dünyanın her yerinden gelen Ermeni cemaatimizin üyeleri ve yerel halkla adada huzur içinde ayinimizi gerçekleştireceğiz. Bu huzuru, düzeni sağladıkları için teşekkür ederiz. İnşallah patırtısız, boykotsuz bir ayin gerçekleştiririz valimizin sayesinde ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneriz."

Van'daki ayinin "Surp Haç Yortusu" (haçın yükselişi yortusu) olduğu için önem taşıdığını anlatan Ateşyan, esas bayramın gelecek pazar kutlandığını ancak o gün kiliselerin isim günü olduğu için İstanbul'da bulunmaları gerektiğini belirtti.

Ateşyan, "İstanbul'daki programı yönetmemiz gerekiyor. O nedenle bir hafta önce buraya geliyoruz. Ülkemiz, Van kenti, siyasi temsilcilerimiz, ülkemizi yönetenler için dualarımızı yüceltiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akdamar adası Ayin Ermeni Van

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