Aylarca süren ışıltılı ve dümdüz saçlara evde de kavuşabilmek mümkün! Evde Brezilya fönü nasıl yapılır?

Brezilya fönü evde de uygulanabilir, yapmanız gereken yalnızca gerekli malzemeleri satın almak. Brezilya fönü, özellikle çalışan kadınlar için büyük kolaylık, bu yöntemle her sabah saçınıza şekil vermek için erken saatlerde uyanmak zorunda kalmazsınız. İşlemi uygularken kullanılan, saçın yapısına uygun pigment ve keratin ile saçlarınıza bakım da yapmış olursunuz. Peki, Brezilya fönü evde nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte detaylar.

BREZİLYA FÖNÜ İLE BAKIMSIZ SAÇLARA VEDA

Saçlarınızı düzleştiren bu yöntemi diğer fönlerden ayıran özelliği, kalıcı olması. Yaklaşık 6 ay saçınızda kalan Brezilya fönü özellikle kıvırcık ve kalın telli saçlar için mucize bir uygulama denebilir. Saça uygulanan yoğun keratin saçın düz, parlak ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Kuaförde uygulanan Brezilya fönü kimileri için oldukça masraflı olabilir ancak evinizin konforunda siz de Brezilya fönü yapabilirsiniz.

MALZEMELER

Fön makinesi

İçeriğinde sülfat olmayan herhangi bir şampuan

Eldiven

Saç bonesi

Vantilatör

80 ml keratin

Boya fırçası

Boya karıştırma kabı

Isısı 230 dereceye ulaşabilen bir saç düzleştiricisi

Seyrek ve ince dişli birer tarak

UYGULANIŞI