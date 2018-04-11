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Yıllar sonra saçlarını kestirdi aynaya bakınca kendisine inanamadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

Yaşamınızı kontrol almak ve büyük değişiklikler yapmak her zaman kolay değildir. Çoğu zaman, bir şeyi değiştirdikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceğinizi biliyorsunuz, ancak eski alışkanlıkları ve kalıpları kırmak zor olabiliyor. Tıpkı 40 yaşındaki Angela gibi.

Yıllar sonra saçlarını kestirdi aynaya bakınca kendisine inanamadı

Saçlarını televizyonun ünlü yüzü, ‘The Makeover Guy’ olarak da bilinen Christopher Hopkins'e emanet eden kadın, yaşadığı değişimle şaşkına döndü.

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Hopkins'e gelen bütün kadınların tek ortak bir yönü var. O da hepsinin uzun süredir aynı saç stilini kullandığı ve değişikliğe ihtiyaçları olduğu.

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Hopkins'in inanılmaz bir yeteneği var. Yıllarca edindiği tecrübe sayesinde kime hangi saçın yakıştığını bir bakışta anlayabiliyor ve müşterilerini son derece memnun ediyor.

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Doğum günü fotoğraflarını gördükten sonra eskisi gibi sağlıklı saçlara ve aynı güzelliğie sahip olmadığını gören Angela, ''Uzun zamandır saç stilimi değişirmek istiyor, ancak buna cesaret edemiyordum.

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Kendimi güzel bulmamaya başlamış bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verdiğimde kendimi burada buldum. Dönüşüm tamamlana dek son halimi görmedim. Aynada ilk defa kendime baktığımda tanıyamadım. Kalbim duracak, nefesim kesilecek gibi hissettim'' diyor.

İşte Angela'nın değişimi...

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angela değişim

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