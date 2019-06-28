HABER

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ilk kez gerçekleştirilen aynı anda 5 karaciğer nakliyle hastalar sağlığına kavuştu.

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ilk kez gerçekleştirilen aynı anda 5 karaciğer nakliyle hastalar sağlığına kavuştu. Hastalarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastaların bir kısmının taburcu olduğunu, bir kısmının ise yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.
Turgut Özal Tıp Merkezinde 12 Haziran‘da tıp tarihine geçen bir rekorla aynı anda 5 hastaya canlıdan canlıya karaciğer nakli yapılmıştı. Tıp dünyasında da adından söz ettiren bu başarı sonrası nakilleri yapılan hastalar 16 gün sonra kameraların karşısına çıktı. Sağlığına kavuşan hastalar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 5 verici, 5 alıcıdan oluşan 10 hastanın ameliyat sonrası 16. gününde sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastaların bir kısmının taburcu olduğunu, diğer hastalarının da yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın koordinesinde çok büyük bir ekip ile aynı anda 5 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini anımsatan Rektör Kızılay, “İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde 2002 yılında ilk karaciğer nakli yapıldı. Bugün itibariyle 2 bin 500’ün üzerinde başarılı karaciğer nakilleri yapıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi dünyada en çok nakil yapılan merkezler arasında ön sıralarda dünyadaki yerini alıyor. Fakat 12 Haziran 2019’da 5 canlı vericiden karaciğer nakli ile dünyada artık bu konuda 1 numara olduğunu başarılı bir şekilde göstermiş oldu” ifadelerine yer verdi.
Karaciğer Nakli Enstitüsünün şu an yüzde 80’inin hizmet verdiğini, yüzde 20’lik kısmın ise personel eksikliği nedeniyle henüz hizmete girmediğini belirten Kızılay, “Personellerimizin tamamladığımız zaman tam kapasite hizmete başlayacak. Karaciğer nakli enstitümüz uzuz yıllardır Avrupa’da birinci nakil merkezimizdir” dedi.
Aynı anda 5 nakil ameliyatı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girme hedefi ile ilgili süreci de değerlendiren Kızılay, “Guinness Rekorlar Kitabı için biz bu ameliyatlardan şahitler huzurunda yaptık dosyayı yolladık, bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise aynı anda 5 karaciğer nakli operasyondaki temel amaçlarının günde 5 nakil yapabilecek fiziki koşullar, tıbbi cihazlar ve bu operasyonları gerçekleştirebilecek kaliteli öğretim üyelerine sahip olduklarını kamuoyu ile paylaşmak olduğunu ifade etti. Ameliyatlarda hastaların sağlığına kavuştuğunu belirten Kızılay, “Bugün hastalarımızın bir çoğu sağlıklı bir şekilde taburcu oldu, kalan birkaç hastanın da bir iki güne kadar taburcu olacağını belirtmek isterim” dedi.
Karaciğer nakli olan hastalar da şu an sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Yapılan karaciğer nakliyle umduğumuzdan daha iyi olduk. Çok mutluyuz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Alman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdıAlman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdı
Kosova’da Türk doktorlar bir haftada 103 ameliyat gerçekleştirdiKosova’da Türk doktorlar bir haftada 103 ameliyat gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.