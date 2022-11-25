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  4. Aynı apartmanda 11 ay arayla aynı korkunç son! İki kadına mezar oldu

Aynı apartmanda 11 ay arayla aynı korkunç son! İki kadına mezar oldu

25.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün 3 çocuk annesi Müzeyyen T., eşi A.T. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Polis ekipleri kocayı yakalamak için her yerde çalışma başlatılırken, aynı apartmanda yaklaşık 11 ay önce yine bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen yılki cinayette Yunus Emre Uyaner, eşini öldürdükten sora kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Bununla birlikte 11 ay geçmeden ikinci kez kadının kocası tarafından öldürülmesi apartmanda korku oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt Mahallesi 70226 sokaktaki bir apartmanın ikinci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Müzeyyen T. (28) eşi A.T. (33) tarafından pompalı tüfekli öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri kocayı yakalamak için her yerde çalışma başlattı. Kadının morga kaldırılan cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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Müzeyyen T. ve kocası A.T.

AYNI APARTMANDA OTURUYORLARDI

Bu arada aynı apartmanın bu kez 1. katında geçtiğimiz yıl 27 Aralık günü de kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen yılda 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yağmur Uyaner, kripto piyasasında 450 bin lira para batıran ve cinnet getiren kocası Yunus Emre Uyaner (28) tarafından tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.

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Yunus Emre Uyaner ve Yağmur Uyaner

KOMŞULAR ARASINDA TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Geçen yılki cinayette Yunus Emre Uyaner, eşini öldürdükten sora kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Aynı apartmanda, 11 ay geçmeden ikinci kez kadının kocası tarafından öldürülmesi korku oluşturdu. 3 katlı apartmandaki diğer sakinler bu durumdan tedirgin oldu.

Binlerce lira kaybetmişti, eşini öldürmeye dua ederek gitmiş Binlerce lira kaybetmişti, eşini öldürmeye dua ederek gitmiş

(İHA)

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