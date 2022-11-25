Aynı apartmanda 11 ay arayla aynı korkunç son! İki kadına mezar oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt Mahallesi 70226 sokaktaki bir apartmanın ikinci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Müzeyyen T. (28) eşi A.T. (33) tarafından pompalı tüfekli öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri kocayı yakalamak için her yerde çalışma başlattı. Kadının morga kaldırılan cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.



Müzeyyen T. ve kocası A.T.

AYNI APARTMANDA OTURUYORLARDI

Bu arada aynı apartmanın bu kez 1. katında geçtiğimiz yıl 27 Aralık günü de kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen yılda 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yağmur Uyaner, kripto piyasasında 450 bin lira para batıran ve cinnet getiren kocası Yunus Emre Uyaner (28) tarafından tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.



Yunus Emre Uyaner ve Yağmur Uyaner

KOMŞULAR ARASINDA TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Geçen yılki cinayette Yunus Emre Uyaner, eşini öldürdükten sora kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Aynı apartmanda, 11 ay geçmeden ikinci kez kadının kocası tarafından öldürülmesi korku oluşturdu. 3 katlı apartmandaki diğer sakinler bu durumdan tedirgin oldu.

(İHA)

