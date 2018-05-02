KADIN

Aynı gün aynı yıl dünyaya gelen bu iki çiftin hikayesi şaşkına çeviriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
AŞK HABERLERİ  | 02.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Anthony ve Jamie popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder'da tanıştı. Ancak onlar birbirlerine zaten 25 yıl önce bağlanmışlardı. İşte iç ısıtan, 'aşk tesadüfleri sever' tadında bir aşk hikayesi...

Aynı gün aynı yıl dünyaya gelen bu iki çiftin hikayesi şaşkına çeviriyor

Jamie Frantz ve Anthony Burkett, Tinder üzerinden tanıştılar ve hemen birbirlerine aşık oldular. Konuşmaya başladıktan sonra Jamie, Anthony'nin emaili olan ‘Burkette11493'ü görünce bunun doğum tarihi hakkında ipucu verdiğini düşündü.

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Doğum günü tarihi sıradan değildi. Jamie'nin de doğum günü aynı gündü. Jamie ve Anthony'nin daha sonradan 14 Ocak 1993 tarihinde yani aynı günde dünyaya geldikleri ortaya çıktı.

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Birbirlerinden farklı şehirde yaşadıklarından Jamie, kız arkadaşının hangi hastanede dünyaya geldiğini merak etti. Kayıtlara baktıktan sonra ikisinin de 25 yıl önce Louisiana'daki East Jefferson Hastanesi'nde dünyaya geldiği ortaya çıktı.

İnternet aracılığıyla sohbet ettikten sonra ikili buluşmaya karar verdi. Buluşur buluşmaz aralarında harika bir bağ oluştu.

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Birbirlerini tanımaya başladıkça daha fazla ortak yönleri olduğu ortaya çıktı ve daha da şaşırdılar!

İkisi de aynı hastanede saat farklıyla dünyaya gelmişler ve ikisinin de solak olduğu ortaya çıktı. Jamie, ''eminim kreşte de beraberdik bu çılgınlık ve olağanüstü bir şey'' diye konuşuyor.

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Çift, kaderin onları bir araya getirdiğini düşünüyor ve Barbados'taki balayından döndüklerinde hayatlarına birlikte başlamak için sabırsızlanıyorlar.

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Jamie Frantz Anthony Burkett aşk hikayesi

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