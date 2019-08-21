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Aynı karaciğer iki kişiyi hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hayatlarına devam etmeleri için organ nakli olmaları gereken biri 63, diğeri 4 yaşındaki iki hasta, aynı kadavradan bağışlanan tek karaciğerin nakledilmesiyle sağlıklarına kavuştu - Koç Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Direktörü Prof. Dr. Turan Kanmaz: - "İki hasta da bir organla hayata döndü. Şu an her ikisinin de sağlık durumu gayet iyi" - Nakille sağlığına kavuşan 63 yaşındaki Ali Güven Esin: - "Bildiğim kadarıyla aynı anda 2 karaciğer nakli birden gerçekleşti. Neredeyse bir gün içinde yürümeye, banyo yapmaya başladım, kuru gıdaya geçiş yaptım. Ameliyat ağrılarım var şimdilik. Karaciğerin fonksiyonlarına başladığını duymak ben çok mutlu etti"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Yaşamlarını sürdürmeleri için organ naklinin kaçınılmaz olduğu biri 63, diğeri 4 yaşındaki iki hasta, aynı kadavradan bağışlanan karaciğeri paylaştıkları nakille hayata döndü.

63 yaşındaki Ali Güven Esin'in nakil serüveni, gastrointestinal tedavi sırasında tespit edilen kanserle başladı. Yaşamına ancak karaciğer nakli olmasıyla devam edebileceği belirtilen Esin, operasyonun yapılması için Koç Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Nakil listesine alınan Esin, güzel haberin gelmesini beklerken yenidoğan döneminde rahatsızlığı ortaya çıkan, 1,5 yaşındayken annesinden aldığı karaciğeri uyum sağlamayan 4 yaşındaki çocuk için de aynı umutlu bekleyiş süreci başladı.

Bir süre sonra nakil sürecini yürütecek ekip tarafından 63 yaşındaki Esin'e ve 4 yaşındaki çocuğun ailesine uygun karaciğer bulunduğu müjdesi verildi. Doktorlar aynı karaciğerin ikisine de nakledileceği bilgisini ailelerle paylaştı.

Bunun üzerine nakil maratonu başladı ve iki hastaya da Koç Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Direktörü Prof. Dr. Turan Kanmaz'ın önderliğindeki ekip tarafından aynı anda nakil yapıldı.

- "Sağlık durumları gayet iyi"

Prof. Dr. Turan Kanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada bağışlanan kadavra karaciğerin hem bir erişkin hem de bir çocuk hastaya yetecek kadar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki hasta da bir organla hayata döndü. 63 yaşındaki hastamızda alkole bağlı siroz ve karaciğerinde yapılan tetkiklerde kanser saptandı. Bir diğer çocuk hastamıza ise daha önce karaciğer nakli yapılmış, graft kaybı nedeniyle ikinci kez nakil yapıldı. Şu an her ikisinin de sağlık durumu gayet iyi."

- "Müjdeli haber 06.30'da geldi"

Ali Güven Esin de ailesinden donör bulma imkanı olmadığını ve bu sürecin ardından organ bağışının ve uygun donör arayışının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığını söyledi.

Heyetin yönlendirmesi ile yapılan tetkikler sonucunda Sağlık Bakanlığının nakil listesine yazılması için hastane konseyinin karar verdiğini dile getiren Esin, şöyle devam etti:

"Şansım yardım etti ve 2 Nisan'da sabaha karşı 06.30'da telefon gelince kendimi o değerli uzmanların eline bıraktım. Bulunan kadavradan alınan karaciğerin bir kısmını, 4 yaşında bir çocukla paylaşıp paylaşamayacağım soruldu bana ve akabinde kabul edip gerekli evrakları imzalayınca ameliyata geçildi. Bildiğim kadarıyla aynı anda 2 karaciğer nakli birden gerçekleşti. Neredeyse bir gün içinde yürümeye, banyo yapmaya başladım, kuru gıdaya geçiş yaptım. Ameliyat ağrılarım var şimdilik. Karaciğerin fonksiyonlarına başladığını duymak ben çok mutlu etti. Koç Üniversitesi Hastanesi medikal altyapısı ve uzman heyetiyle tedavimdeki başarının sahibidir."

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