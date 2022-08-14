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  4. Aynı yerde ikinci kez yakalandı, yaptıklarını inkar etti! 277 TL para cezası kesildi

Aynı yerde ikinci kez yakalandı, yaptıklarını inkar etti! 277 TL para cezası kesildi

14.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, ikinci kez yakalandı. Zabıta görevlisi “Çocuklara para versinler diye yapıyorsun. Birkaç defa sana denk geldim" dese de kadın yaptıklarını inkar etti. Daha önce kendisini görüntüleyen basın mensubunu "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit eden kadın bu kez basın mensuplarına hakaret etti. Kadına 277 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Aynı yerde ikinci kez yakalandı, yaptıklarını inkar etti! 277 TL para cezası kesildi

Taksim'de geçtiğimiz ay yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu zabıta ekipleri tarafından yakalanarak 277 TL para cezası kesilmişti. Kadın, zabıtaya Taksim Abdülhak Hamit Caddesi'nde tekrar dilenirken yakalandı. Zabıta görevlisi kadına, “Çocuklara para versinler diye yapıyorsun. Birkaç defa sana denk geldim. Takip ettim” dedi. Kadın ise yaptıklarını inkar etti.

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DİLENCİ KADINDAN BASIN MENSUPLARINA HAKARET

İlk yakalandığında kendisini görüntüleyen basın mensubunu "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit eden kadın, zabıta merkezine götürülmek için arabaya bindirildiği esnada basın mensuplarına hakaret etti.

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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi!Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi!

Dilencilik yapan kadına 277 TL para cezası kesildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta Beyoğlu taksim
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