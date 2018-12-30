HABER

Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla ağır yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrı yaşadığı karısı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkan E, Emmioğlu Mahallesi'nde 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E'ye tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet E, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mehmet E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Türkan E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Kamışlı'da ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy görüntülendiKamışlı'da ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy görüntülendi
Çıldır Gölü buzla kaplandıÇıldır Gölü buzla kaplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir silah tartışma yaralama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.