Ayrılık acısı çekenler dikkat! Bu 5 adımla acıdan kurtulacaksınız...

Çoğumuzun kalbi en az bir kez kırılmıştır. Bazı ayrılıklarımız hızlı ve acısız olmuşken bazılarıysa uzun süre bizi sersefil etmiş hatta hayatımızın istikrarını altüst etmiş olabilir. Ancak sonrasında ne yapmak gerektiğini hiç düşündünüz mü? Bir türlü unutamadığınız eski sevgilinizin size yaşattığı ayrılık acısını, sadece dışarıdan bakıldığında atlatmış gibi görünmek değil de gerçekten atlatmak için ne yapabileceğinizi? Sıkı durun. Karşınızda, ayrılık acısını atlatmanın yolları!

1) DERTLEŞİN

İlk başta garip bir yöntem gibi görünse de, oldukça etkili bir rahatlama metodu olduğu söylenebilir. Çünkü güvendiğiniz insanlara her şeyinizi anlatabilirsiniz, ancak bu durum, söz konusu insanlara ne derecede güvendiğinize göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, yıllardır tanıdığınız bir arkadaşınıza ilişkiniz hakkında her detayı anlatmamış olabilirsiniz. Eğer ayrılığınız bu detaylarla bağlantılıysa bahsi geçen arkadaşınızla konuşmak sizi zor bir duruma sokabilir.

Bu yüzden tekrar karşılaşmayacağınız yabancılarla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Sizi daha önceden tanımadıkları için yargılamadan dinleyeceklerdir. Ancak bu noktada, seçeceğiniz kişinin size karşı pozitif, ılımlı ve güvenilir davranıyor olmasına dikkat etmek isteyebilirsiniz, çünkü sonuçta herkese her şey anlatılmaz.