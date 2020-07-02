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Ayrılık acısı çekenler dikkat! Bu 5 adımla acıdan kurtulacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ayrılık acısı, her ne kadar can yakıcı olsa da sonsuza dek sürmez. Ancak sadece oturup acının geçmesini beklemenin size faydadan çok zararı olacağını da belirtmek gerekir. Peki şimdi ne mi yapacaksınız? Acınızı atlatmanın bir yolunu bulacaksınız. İşte başvurabileceğiniz yöntemlerden bazıları...

Ayrılık acısı çekenler dikkat! Bu 5 adımla acıdan kurtulacaksınız...

Çoğumuzun kalbi en az bir kez kırılmıştır. Bazı ayrılıklarımız hızlı ve acısız olmuşken bazılarıysa uzun süre bizi sersefil etmiş hatta hayatımızın istikrarını altüst etmiş olabilir. Ancak sonrasında ne yapmak gerektiğini hiç düşündünüz mü? Bir türlü unutamadığınız eski sevgilinizin size yaşattığı ayrılık acısını, sadece dışarıdan bakıldığında atlatmış gibi görünmek değil de gerçekten atlatmak için ne yapabileceğinizi? Sıkı durun. Karşınızda, ayrılık acısını atlatmanın yolları!

1) DERTLEŞİN

İlk başta garip bir yöntem gibi görünse de, oldukça etkili bir rahatlama metodu olduğu söylenebilir. Çünkü güvendiğiniz insanlara her şeyinizi anlatabilirsiniz, ancak bu durum, söz konusu insanlara ne derecede güvendiğinize göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, yıllardır tanıdığınız bir arkadaşınıza ilişkiniz hakkında her detayı anlatmamış olabilirsiniz. Eğer ayrılığınız bu detaylarla bağlantılıysa bahsi geçen arkadaşınızla konuşmak sizi zor bir duruma sokabilir.

Bu yüzden tekrar karşılaşmayacağınız yabancılarla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Sizi daha önceden tanımadıkları için yargılamadan dinleyeceklerdir. Ancak bu noktada, seçeceğiniz kişinin size karşı pozitif, ılımlı ve güvenilir davranıyor olmasına dikkat etmek isteyebilirsiniz, çünkü sonuçta herkese her şey anlatılmaz.

2) KENDİNİZİ MEŞGUL TUTUN

Beyninizi ve vücudunuzu daima meşgul etmek, sizi adeta boğan o üzücü anılar ve düşüncelerden uzaklaştıracaktır. Bunu yapmak, size yeni bir deneyim kazanma fırsatı da sağlamış olur. İster evinizi düzenleyin, ister yeni bir hobi edinin, isterseniz de arkadaşlarınızla şöyle güzel bir tatile çıkın. Bunlar yeterli gelmezse size eşlik etmesi için minik bir patili dost sahiplenebilir, kendi acınızla beraber barınakta bekleyen bir miniğin acısını da dindirebilirsiniz.

3) DEĞİŞİKLİKLER YAPIN

Eğer eski sevgilinizin isteklerine karşı çıkmamak adına yapmadığınız ama içinizde ukde kalan bir şeyler varsa, bunları yapmanın tam zamanı. Hayatınızda yapacağınız bu değişiklikler hem kişisel tabularınızı yıkmanızı hem de kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacaktır. İşe nereden başlayacağınızı kestiremiyorsanız eski sevgilinize ait eşyaları atmak ya da geri vermek iyi bir başlangıç noktası olabilir.

4) ŞARKI LİSTESİ HAZIRLAYIN

Acının beş aşamasından dördüncüsü, depresyondur. Böyle bir dönemde kendinizi kötü hissetmeniz çok doğaldır, hatta tuhaf olan acı hissetmemek olur. O yüzden acınızı doruğuna kadar yaşamanıza yardım edecek bir şarkı listesinin çok katkısı dokunabilir. Ayrılık şarkıları dinlemek, yalnız olmadığınızı, başkalarının da böyle şeyler atlatmaya çalıştığını size göstererek yaralarınızı sarmaya katkı sağlayacaktır.

5) YENİ İNSANLARLA TANIŞIN

Yukarıdaki maddeler yardımıyla kendinizi toparlayınca yeni insanlarla tanışın. Kim bilir? Belki bir sonraki sevgiliniz aradığınız o insan olabilir.

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