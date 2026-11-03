Yüzü daha gergin gösteriyor ama bedeli ağır olabilir! Uzmanlardan saç modeli uyarısı

Son dönemin popüler saç toplama yöntemi olan geriye doğru gergin toğuzlar, yüzü daha şekillli gösteriyor, bu bir gerçek. Ancak bu güzelliğin altında bir sağlık sorunu yatıyor. Saçların geriye doğru çok sıkı şekilde çekilmesi, özellikle şakak ve alın çevresindeki saç köklerinde sürekli bir gerilime neden olabiliyor. Bu durum zamanla "traksiyon alopesisi" adı verilen saç dökülmesine yol açabiliyor.

Üstelik risk yalnızca sıkı topuzlarla sınırlı değil. Çok sıkı at kuyrukları, örgüler ve saç kaynakları da benzer şekilde saç köklerini zorlayabiliyor.

YÜZÜ DAHA GERGİN GÖSTERİYOR AMA...

"Slicked bun" olarak bilinen geriye doğru sıkıca taranmış topuzların popüler olmasının en önemli nedenlerinden biri, oluşturduğu görsel etki. Saçların geriye doğru çekilmesiyle yüz daha açık hale gelirken elmacık kemikleri belirginleşiyor; kaşların ve gözlerin daha yukarıda olduğu izlenimi oluşabiliyor. Özellikle şakak bölgesindeki saçların sıkıca çekilmesi, yüzün daha gergin görünmesini sağlayabiliyor.

Ancak sorun topuzun kendisinden çok, saçların ne kadar sıkı çekildiği ve bunun ne sıklıkla tekrarlandığıyla ilgili. Pürüzsüz bir görünüm elde etmek isteyenler saçlarını oldukça sıkı şekilde tarayabiliyor, güçlü sabitleyici jeller ve lastikler kullanabiliyor. Saçın gün boyunca bu şekilde kalması, hatta sıkı toplanmış saçlarla uyumak saç köklerinin uzun süre baskı altında kalmasına neden olabiliyor.

SAÇ KÖKLERİ ZAMANLA ZARAR GÖREBİLİYOR

Saç köklerinin sürekli olarak çekilmesine bağlı gelişen saç kaybına "traksiyon alopesisi" adı veriliyor. En fazla etkilenen bölgeler arasında şakaklar ve alın çevresindeki saç çizgisi bulunuyor. Çünkü sıkı saç modellerinde gerilimin en fazla hissedildiği bölgeler genellikle buralar oluyor. İlk aşamalarda saç kökleri tamamen yok olmuyor. Ancak tekrarlanan gerilim; tahrişe, saç tellerinin zayıflamasına ve saç yoğunluğunun zaman içerisinde azalmasına neden olabiliyor.

Sıkı saç modellerinin aylar veya yıllar boyunca devam ettirilmesi durumunda ise hasar ilerleyebiliyor. İleri vakalarda saç köklerinin yerini yara dokusu alabiliyor ve kökler yeniden saç üretemeyebiliyor. Bu durumda saç kaybı kalıcı hale gelebiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

İlk uyarı işaretlerinden biri aslında oldukça basit: Saç modelinin canınızı acıtması. Saçları topladıktan sonra kafa derisinde gerginlik, hassasiyet, karıncalanma veya baş ağrısı oluşması saçın gereğinden fazla sıkı çekildiğinin işareti olabilir.

Kızarıklık, kaşıntı, tahriş ve saç köklerinin çevresinde küçük kabarcıklar da görülebiliyor. Zaman içerisinde ise alın çevresinde kırılan saçlar, şakaklardaki saç yoğunluğunun azalması ve saç çizgisinin geriye doğru çekiliyor gibi görünmesi dikkat çekebiliyor. Ancak bu belirtiler farklı saç dökülmesi türlerinde de görülebileceğinden kesin nedenin belirlenmesi için dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.

TOPUZDAN TAMAMEN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR

Uzmanlara göre topuz veya geriye doğru taranan saç modellerinden tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Önemli olan saç köklerine uygulanan gerilimi azaltmak. Saçların daha gevşek toplanması, özellikle şakakların aşırı çekilmemesi ve her gün aynı saç modelinin kullanılmaması öneriliyor. Saçı fazla sıkıştırmayan yumuşak lastikler tercih etmek de sürtünme ve kırılmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca ağrıya neden olan bir saç modelini saatlerce kullanmamak ve saçları çok sıkı şekilde toplayarak uyumamak gerekiyor. Şakaklarda belirgin seyrelme, bölgesel saç kaybı veya tekrarlayan tahriş görülmesi durumunda ise dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor.