Ayrılık acısını unutturacak! Kadınlar zirveye taşıdı, dünyanın en iyi bikini modeli Irina Shayk oldu

Dünyaca ünlü Rus model Irına Shayk 4 yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper'dan 17 gün önce ayrıldı. Ancak ayrılma nedeni olarak birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında modelin evlilik istemesi ancak Bradley'in bu yönde bir girişiminin olmaması ve Irina'nın aldatılması vardı. Ne kadar doğru bilinmez ama Shayk'ın işini her zaman düzgün yaptığı bir gerçek. Öyle ki, iç çamaşırı ve gecelik kıyafeti markası Bluebella tarafından dünyanın en iyi bikini taşıyan modeli seçildi.

Instagram’da 12,3 milyon takipçisi olan ve gönderi başına 75 bin dolar kazandığı tespit edilen Irina Shayk, takipçi sayısı ondan daha yüksek modeller olmasına rağmen, kadın takipçilerinin fazla olması nedeniyle zirveye taşındı.

Bluebella'nın sadece modellerin Instagram kitlesinin sayısını değil, aynı zamanda kadın takipçilerinin sayısını da hesaba kattığı görülüyor.

'KADINLAR TARAFINDAN TAKDİR EDİLMESİ GEREKİYOR'

Bluebella CEO'su Emily Bendell, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Instragram bir kadın için ana ilham kaynağı. Bu yaz plajda ne giyeceklerine modeller sayesinde karar veriyorlar. Moda markalarının aradığı şey, etki sahiplerinin takipçilerinin sayısı değil, her bir görevde aldıkları katılım düzeyi ve takipçilerinin kim olduğudur. Erkeklerden ziyade kadınlar tarafından takdir edilen ve gerçek etkilerini gösteren ve satışları artırmada kilit unsur olan etkileyicileri arıyoruz.'