Ayrılık acısını unutturacak! Kadınlar zirveye taşıdı, dünyanın en iyi bikini modeli Irina Shayk oldu

Dünyaca ünlü Rus model Irına Shayk 4 yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper'dan 17 gün önce ayrıldı. Ancak ayrılma nedeni olarak birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında modelin evlilik istemesi ancak Bradley'in bu yönde bir girişiminin olmaması ve Irina'nın aldatılması vardı. Ne kadar doğru bilinmez ama Shayk'ın işini her zaman düzgün yaptığı bir gerçek. Öyle ki, iç çamaşırı ve gecelik kıyafeti markası Bluebella tarafından dünyanın en iyi bikini taşıyan modeli seçildi.
Instagram’da 12,3 milyon takipçisi olan ve gönderi başına 75 bin dolar kazandığı tespit edilen Irina Shayk, takipçi sayısı ondan daha yüksek modeller olmasına rağmen, kadın takipçilerinin fazla olması nedeniyle zirveye taşındı.
Bluebella'nın sadece modellerin Instagram kitlesinin sayısını değil, aynı zamanda kadın takipçilerinin sayısını da hesaba kattığı görülüyor.
'KADINLAR TARAFINDAN TAKDİR EDİLMESİ GEREKİYOR'
Bluebella CEO'su Emily Bendell, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Instragram bir kadın için ana ilham kaynağı. Bu yaz plajda ne giyeceklerine modeller sayesinde karar veriyorlar. Moda markalarının aradığı şey, etki sahiplerinin takipçilerinin sayısı değil, her bir görevde aldıkları katılım düzeyi ve takipçilerinin kim olduğudur. Erkeklerden ziyade kadınlar tarafından takdir edilen ve gerçek etkilerini gösteren ve satışları artırmada kilit unsur olan etkileyicileri arıyoruz.'
Başarılı modelin arkasından ise 38 yaşındaki Victoria's Secret'ın süperstarı Alessandra Ambrosio geliyor. Her bir Instagram paylaşımına ortalama 150 bin beğeni alıyor. Bu yılın başında kendine ait bir mayo markası kuran Ambrosio, sosyal medyanın en etkili modelleri arasında yer alıyor.
28 yaşındaki Emily Ratajkowski listeye üçüncü sıradan girdi. Instagram'da 23,3 milyon takipçisi olmasına rağmen modelin güçlü bir etkisi olduğu düşünülmedi çünkü takipçilerinin çoğu erkekti.
Büyük beden model Ashley graham dördüncü sırada yer aldı. Modelin 8,6 milyonluk Instagram takipçisi bulunyor.
Kendi mayo markası C Tropic'i piyasaya süren Güney Afrikalı model Candice Swanepoel ise beşinci oldu.
Marks & Spencer ile iş birliğinde bulunan ve kendi mayolarını satan 32 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley altıncı oldu. Instagram'da 9.7 milyon takipçisi var gönderi başına yaklaşık 100 bin beğeni kazanıyor.
DÜNYANIN EN İYİ 10 BİKİNİ MODELİ
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