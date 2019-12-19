Ayrılıkçı Katalanların Barselona'da çıkardığı olaylarda 21 kişi yaralandı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların gösterisine polis müdahale ederken, çıkan olaylarda 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Demokratik Tsunami" adlı ayrılıkçı sivil örgütün, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçını bloke etme çağrısıyla Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemi olaylı sona erdi.

Karşılaşmanın oynandığı sırada stadyum dışında taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine taş ve şişe atan Katalan gruplara polis müdahale etti.

Nou Camp Stadı çevresindeki çıkan olaylarda 21 kişi yaralandı.

Katalonya yerel polisi de çıkan olaylardan dolayı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, olayları durdurmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

