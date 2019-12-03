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Ayrılmak istediği sevgilisinin öldürdüğü kadın, boşanma davası açmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

ADANA'da, ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak, öldürülen Leyla B.'nin (30) evli olduğu, cezaevindeki kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., iddiaya göre, burada tanıştığı Yakup E. ile sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, yaptıkları kontrolde, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bugün sabah saatlerinde, Adli Tıp'a gelen yakınları, Leyla B. ile Yakup E.'nin cenazelerini teslim aldı. Leyla B. ve Yakup E.'nin, iki aile arasında gerginlik olmaması için farklı saatlerde toprağa verildiği öğrenildi.
CEZAEVİNDEKİ KOCASINDAN BOŞANMAK İÇİN DAVA AÇMIŞ
Öte yandan Leyla B.'nin evli olduğu ve cezaevindeki kocasından boşanmak için dava açtığı; ancak henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

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