HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren olay! Ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

Dehşete düşüren olay! Ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

26.04.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da E.V., ayrılma isteğini reddeden 2 yıllık erkek arkadaşı T.B.'yi bıçakladı. Kollarından yaralanan T.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan E.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay! Ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye, iddiaya göre, ayrılmak istediğini söyledi. T.B., reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı. E.V., olayın ardından otomobiline binip, kaçtı. Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp, yardım istedi.

2d43eb0ccd87ee24a8da3b32be926bfd

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Senarist yeğenini çekiçle öldürmüştü! Mahkeme salonu buz kestiSenarist yeğenini çekiçle öldürmüştü! Mahkeme salonu buz kesti
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Uzman isim uyardı: Durum kötüleşecek

Uzman isim uyardı: Durum kötüleşecek

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.