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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürleri; 'Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti' başlıklı haberimizi, öldürülen kişinin 'Şerife Bozdoğan' olarak yazılan ismini, kaynağından 'Şerife Boztepe' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri;
'Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti' başlıklı haberimizi, öldürülen kişinin 'Şerife Bozdoğan' olarak yazılan ismini, kaynağından 'Şerife Boztepe' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.
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Yeniden

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, Recep Oğuzhan Altunok (20), kendisinden ayrılmak isteyen üniversiteden kız arkadaşı Şerife Boztepe'yi (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.
Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok, aynı üniversitede Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf ögrencisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Boztepe ile son kez konuşmak istedi. Dün gece buluşan ikili, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak 81 AAK 696 plakalı otomobille, Ürgüp yakınındaki Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Recep Oğuzhan Altunok, aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğini aldı ve kendisinden ayrılmak isteyen Şerife Boztepe'ye ateş etti. Boztepe, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Recep Oğuzhan Altunok, daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Yanlarında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üniversiteli iki gencin de öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından gençlerin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
ÜNİVERSİTEDE ÜZÜNTÜ
Kapadokya Üniversitesi'nde iki öğrencinin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, Rektör Hasan Ali Karasar, ''Üzücü bir olay'' dedi.
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şerife Boztepe'nin sosyal medya hesabında, Peribacaları'na karşı çektirdiği fotograf ile 'Kalbinin renginde yaşa hayatı' paylaşımı dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti (2)- Yeniden

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