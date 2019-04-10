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Ayrımcılıkla mücadele için uluslararası konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, "çalışma yaşamında ayrımcılıkla mücadele" konusunu 17 Nisan'da yapılacak uluslararası konferansta ele alacak - Alanında uzman katılımcılar, çalışma yaşamında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak ve bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), "çalışma yaşamında ayrımcılıkla mücadele", 17 Nisan'da yapılacak uluslararası konferansta ele alınacak.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi gibi başlıca görevleri üstlenen TİHEK, TBB Litai Konukevi'nde 17 Nisan'da uluslararası konferans ile "ayrımcılıkla mücadele"yi çalışma yaşamı kapsamında masaya yatıracak.

Alanında uzman katılımcılar, çalışma yaşamında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak ve bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelecek.

Konferans, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çalışma yaşamında ayrımcılıkla mücadelede öne çıkan gruplar ve bu gruplar özelinde çözüm önerileri konferansta kapsamlı olarak değerlendirilecek.

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ayrımcılıkla mücadeleyi Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu uluslararası konferans

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