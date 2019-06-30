Ayşe Arman'dan Selin Ciğerci tepkisi

Son günlerde çıkardığı 'Hikaye' şarkısıyla gündemde olan Selin Ciğerci, Ayşe Arman'a röportaj verdi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra aşkı futbolcu Gökhan Çıra'da bulan ve Ekim'de evlenmeye karar veren Ciğerci Arman'ı evinde ağırladı. Ciğerci ve Arman söyleşi için havuzda poz verdi. Arman bu pozu paylaşınca bir takipçisi ise "Röportaj okunmuyor havuza girip paylaşınca okunur mu diye düşündünüz acaba? Ama bence okunmaz Selin Ciğerci kim, sanatı nedir?" eleştirisinde bulundu.

Arman takipçisinin bu yanıtına sessiz kalmadı ve Ciğerci'yi şu sözlerle savundu: "Yüzüne asit atılmış Berfin'e 100 bin lira bağışlıyor, siz napıyorsunuz?"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek'in ameliyatları için yardım çağrısı yapılmıştı. Selin Ciğerci bu çağrıya tepkisiz kalmadı ve Berfin'e yardım eli uzattı.

Arman'ın bu açıklamasının ardından Ciğerci'ye hayranları tarafından beğeni yağdı.

