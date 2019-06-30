MAGAZİN

Ayşe Arman'dan Selin Ciğerci tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ayşe Arman Selin Ciğerci ile söyleşi yaptı; duyurmak için ise çekimden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Arman gelen bir yorum sonrasında ise Selin Ciğerci’yi böyle savundu.

Ayşe Arman'dan Selin Ciğerci tepkisi

Son günlerde çıkardığı 'Hikaye' şarkısıyla gündemde olan Selin Ciğerci, Ayşe Arman'a röportaj verdi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra aşkı futbolcu Gökhan Çıra'da bulan ve Ekim'de evlenmeye karar veren Ciğerci Arman'ı evinde ağırladı. Ciğerci ve Arman söyleşi için havuzda poz verdi. Arman bu pozu paylaşınca bir takipçisi ise "Röportaj okunmuyor havuza girip paylaşınca okunur mu diye düşündünüz acaba? Ama bence okunmaz Selin Ciğerci kim, sanatı nedir?" eleştirisinde bulundu.

Arman takipçisinin bu yanıtına sessiz kalmadı ve Ciğerci'yi şu sözlerle savundu: "Yüzüne asit atılmış Berfin'e 100 bin lira bağışlıyor, siz napıyorsunuz?"

Capture

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek'in ameliyatları için yardım çağrısı yapılmıştı. Selin Ciğerci bu çağrıya tepkisiz kalmadı ve Berfin'e yardım eli uzattı.

Arman'ın bu açıklamasının ardından Ciğerci'ye hayranları tarafından beğeni yağdı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştuZerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu
Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci Ayşe Arman Selin Ciğerci

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

Tarkan ameliyat oldu! Doktorundan açıklama

Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Barış Akarsu doğum gününde anıldı

Barış Akarsu doğum gününde anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.