Ayşenil Şamlıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yargı'nın Şahver'i Ayşenil Şamlıoğlu 2. Sayfa'da!

Ayşenil Şamlıoğlu 29 Mart 2023 Çarşamba günü arama motorlarında en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ayşenil Şamlıoğlu hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2. Sayfa konuğu Ayşenil Şamlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu 20 Mart 1956’da İstanbul’da dünyaya geldi.

Ayşenil Şamlıoğlu, sinema, dizi oyuncusu, yönetmen ve yazardır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi’ne giren başarılı oyuncu, Almanya’da dil eğitimi almak için eğitimini yarıda bırakmıştır. Burada tiyatroyla ilgilenen Şamlıoğlu, Türkiye’ye dönerek ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ne devam etmiştir. Burada da eğitimini yarıda bırakarak, Anadolu Ajansı’nda çalışmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra ise Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. 1988 ve 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren Şamlıoğlu, birçok dizi ve filmde oynamış olup, çok sayıda oyun yönetmiştir. Ayrıca, birçok ödüle de layık görülmüştür.

