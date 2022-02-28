Ayva çekirdeğinin cildinize olan faydasını öğrendikten sonra çöpe atamayacaksınız!

Cildinizin mineral ve vitamin ihtiyacını ayva çekirdeğinden karşılayabileceğinizi biliyor muydunuz? Kış meyvelerinden olan ayvanın çekirdeği, cilt sağlığınız için oldukça faydalı. Ayva çekirdeğinin içerisindeki kalsiyum, bakır, A, B, C vitamini ve potasyum cildinizi besler ve bu sayede parlayan bir cilde sahip olabilirsiniz! İşte ayva çekirdekleriyle cildinize uygulayabileceğiniz doğal maskelerle karşınızdayız!

SİVİLCE VE GÜNEŞ LEKELERİ İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Bu maskeyi haftada 3 kez düzenli olarak kullanırsanız kısa sürede güneş ve sivilce lekelerinden kurtulabilirsiniz ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz!

MALZEMELER

Bir ayvanın çekirdeği

Yarım çay bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Yarım çay bardağı zeytinyağı içerisine ayva çekirdeklerini atın ve 1-2 gün boyunca bekletin.

Kapalı bir kap içerisinde bekletmeniz daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.

Maskeyi makyaj pamuğu kullanarak yüzünüzün lekeli bölgelerine sürün.

Yüzünüzde bir gece boyunca bekletin.

Ertesi sabah yüzünüzü yıkayın.

CİLDİNİZİ GENÇLEŞTİREN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Ayva çekirdeğinin antioksidan özelliği cilt hücrelerinizi yeniler ve bu sayede daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca ayva çekirdekleri, cildinizin nem ihtiyacını karşılar ve cildinize parlaklık kazandırır.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği

2 çay kaşığı badem yağı

2 yemek kaşığı gül suyu

1 su bardağı gül suyu

HAZIRLANIŞI

Ayva çekirdeğinden yüksek verim alabilmek için ayva çekirdeklerini 1 su bardağı gül suyunun içerisinde bir gece boyunca bekletin.

Ertesi gün bir kabın içerisine ayva çekirdeklerini alın ve üzerine 2 yemek kaşığı gül suyu ile 2 çay kaşığı badem yağı ekleyin.

Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.

Ayva çekirdeği maskesini kullanmadan önce cildinizi yıkayın.

Maskenizi uyguladıktan sonra 20-25 dakika kadar bekleyin ve daha sonra ılık su ile durulayın.

Artan maskenizi buzdolabında gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz.



