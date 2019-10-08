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‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 16:03 | Son Güncelleme

Sadece spor yapmanın, inatçı göbeği eritmede yeterli olmadığını ifade eden Profosyonel Yaşam Koçu ve Zayıflama Eğitmeni Sevil Dilgin Kahriman, “Uyanır uyanmaz kahvaltı sofrasına oturmayın, hatta bir iki saat geçirin. Acıkmadan yemek yemezseniz ve tatlıdan uzak durursanız sadece bir ayda en az 7-8 santim incelme görebilirsiniz” dedi.

‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

Yıllar boyunca değişen hayat koşulları içerisinde insanların beslenme alışkanlıkları da farklılaştı. Çok fazla çalışmaktan sağlıksız beslenen insanların en büyük derdi ise ne yenirse yensin gitmeyen göbek. Sadece spor yapmanın, inatçı göbeği eritmede yeterli olmadığını ifade eden Profosyonel Yaşam Koçu ve Zayıflama Eğitmeni Sevil Dilgin Kahriman, yeme içme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Acıkır acıkmaz yemek yememek gerektiğinin altını çizen Kahriman, uyandıktan 1-2 saat sonra kahvaltı yapmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Eskiden insanların yiyecek bulmak için önce enerji sarf ettiğini ve ardından yemek yediğini hatırlatan Kahriman, “Yani atalarımız ihtiyacı kadar üretir, tüketeceği kadar depolardı. Sabah güne güneşle başlar, kuşluk vakti kahvaltı yapar, güneş tepedeyken öğle yemeği ve gün batmadan akşam yemeği yerdi. Ve ne hikmetse ‘ay yaz geliyor, göbeğimi nerelere atsam’ dertleri olmazdı” dedi.

UYANINCA HEMEN KAHVALTI YAPMAYIN

“Tatlıyı azalttınız, spora başladınız, su içiyorsunuz ve o inatçı göbek gitmiyorsa günü güzel planlamanız gerekir” diyen Kahriman, şu önerilerde bulundu: “Vücudunuz bir ritme alıştığında, uyanır uyanmaz yakıt tüketimine başlar. Zaten gece boyu depodan yiyen vücut, sabah yakıt olmadığı için depolara yani göbeğe koşar. Buradaki püf nokta uyanır uyanmaz kahvaltı sofrasına oturmamak, hatta bir iki saat geçirmek. Ki bu durumun insülin direnci üzerindeki olumlu etkileri de bilim çevrelerince konuşuluyor. Tabi ki burada ne yediğiniz önemli. İki saat bekleyip açma veya simit gibi şeyler yiyorsanız o göbek sizi bırakmaz. Öncelikli tercihiniz sağlıklı bir öğün olmalı. Bir diğer önemli nokta ise acıkmadan yemek yememek. Ve sadece canınız istiyor diye tatlı yememek. Kanser hücrelerinin yakın arkadaşı olan şekerden uzak durmanız gerekiyor.”

SAĞLIKLI YAĞDAN UZAK DURMAYIN

Vücudun sinyallerini dikkate almak gerektiğini belirten Kahriman, “Acıktığınız anda hemen bir şey yememelisiniz. Yani açlık bir süre vücutta dolanmalı. Metabolizma biraz savaşmalı, yakıt bulamayıp depoya gitmeli. Açlık hissini bir saat oyalamalı ve sonrasında hala devam ediyorsa yemek yemelisiniz. Bu oyalama sürecine önce su ve sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Bu aç kaldığınız süreyi arttırmanıza ve daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olur. Yemek tercihinizde ise sağlam bir protein (et, tavuk veya kurubaklagil), salata ve yağ (avakado, kuruyemiş, zeytinyağı, tereyağı) olmalı” dedi.

BİR AYDA 7-8 SANTİM İNCELMEK MÜMKÜN

Uyumadan bir saat öncesinde telefonu elden bırakmak gerektiğine de dikkat çeken Kahriman, “Telefonlardaki mavi ışık jetlag etkisi yaratır. Yani sürekli telefonla haşır neşir olan insan güneşin batışını karıştırabilir. Bu sebeple uykuya dalma zorlaşır ve haliyle sistem başa sarar yağlanma kaçınılmaz olur. Tıpkı atalarımız gibi yatsı ezanından bir süre sonra uyumak ve güneşten önce kalkmak en güzeli. Bu programı sadece bir ay uygulandığınızda, eğer ‘ayva göbeğiniz’ varsa karın bölgenizde en az 7-8 santim incelme görebilirsiniz. Karın çevreniz daha genişse incelme daha fazla olur” diye konuştu.

DHA

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