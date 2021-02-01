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Ayvacık’taki arama kurtarma çalışmalarına ÇOMÜ’den destek

01.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Ayvacık’taki arama kurtarma çalışmalarına ÇOMÜ’den destek

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde baraj sularına kapılan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü de katkı sundu.ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde baraj sularına kapılan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü de katkı sundu.
ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Uğur Ulugergerli, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Arif Kutlu, Çanakkale Teknopark ECAY Firmasının aygıt desteği ile arama çalışmalarına katıldılar.
ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak Emniyet müdürlüğüne bağlı, Sualtı arama kurtarma biriminin çağrısı ile ilk günden itibaren çalışma alanında yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Ulugergerli, lojistik destek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile görüşüp olumlu yanıt aldıklarını ve daha sonra Jeofizik Mühendisliği Bölümünde bulunan manyetik yöntem aygıtı ile ECAY firmasına ait manyetik algılayıcıyı birlikte kullanarak kayıp aracı arama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yapılan çalışmalarda hızlı sonuç alabilmek için ölçüm tekniği olarak manyetik düşey türev (gradiometre) ölçümü yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Ulugergerli “Hedef alanın daraltılmasına yönelik olarak Emniyet güçleri ile koordineli olarak çalışma yürüttük, çok geniş bir alanı kaplayan araştırma alanı kurumlar arasında bölüşülerek arama çalışmaları hızlandırıldı” dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler ise daha önce Ezine’de yaşanan olaya benzer olarak gelişen acil bir durum içerisinde, hayati önem taşıyan bir çalışmada ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin katkısını hatırlattı ve bu gibi durumlarda kurumların birbirleri ile olan iletişimleri ve koordinasyonlarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak kurumlara teşekkür etti.

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