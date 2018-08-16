Ayvalık Bağyüzü yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kırsal Bağyüzü Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve 4 dönüm alanın tahrip olduğu yangınla ilgili iki şüpheli gözlatına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevre araştırmasında Bağyüzü'nde şüpheli hareketleri nedeniyle vatandaşlar tarafından alıkonulan S.Ç.'nin yanı sıra yangın söndürme çalışmaları yapan Orman Muhafaza ekiplerinin yangına yakın bölgede yürürken gördükleri B.B.'den şüphelenerek jandarma ekiplerine bildirdi. Her iki şüpheli de jandarma tarafından göaltına alındı. Şüphelilerin ilk olarak birbirlerini tanımadıklarını söylediklerini ancak daha sonra Burhaniye ilçesinde ikamet ettikleri ve birbirlerinin komşusu oldukları belirlendi. Olay yerine birlikte geldikleri ve vatandaşların kovalaması üzerine kaçarken motosikletle kaza yaptıkları belirlenen şüphelilerin yangına sebep olup olmadığı araştırılıyor.
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