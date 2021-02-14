HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

14.02.2021 22:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı uyuşturucu operasyonlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, bu kez de adeta şeytanın bile aklına gelmeyecek metotla uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir zanlıyı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü amansız mücadele kapsamında ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde bir uyuşturucu satışına suçüstü operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda; C.P. isimli uyuşturucu satıcısı zanlısından iki parça halinde metamfetamin isimli uyuşturucu satın almaya çalışan C.T., İ.E.M. ve K.B. isimli 3 şahıs ele geçirildi.

DİKKATLERDEN KAÇMADI

Operasyonda 3 gence uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan C.P.’nin çantasında yapılan aramalarda iki zippo tipi çakmağın gaz yataklarıyla, iki parçadan oluşan bir kadın tarağı içerisinde gizlenmiş metamfetamin isimli uyuşturucu madde polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

AKILALMAZ YÖNTEM

Çakmakların pamuklu bölümü ile kadın saç tarağının sap kısmında iki ayrı paket halinde gizlenen uyuşturucuyla, bu satışlardan elde edilen bir miktar paraya da el koyan polis, şüpheli C.P.’nin evi ve otomobilinde yaptığı aramalarda da 60 adet “Lyrka” isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.P. isimli zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarıyla, uyuşturucu kullanımına yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Antalya'da kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çocuklarıyla evi terk eden eşi Sevgililer Günü’nde barışmayınca ‘Elveda’ yazıp, intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Adli tıp önünde acı bekleyiş

Terör şüphelisi kadın kaçmaya çalışırken yakalandı

Terör şüphelisi kadın kaçmaya çalışırken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.