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Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 05:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık Kaymakam vekili ve Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun’un öncülüğünde oldukça kapsamlı gerçekleşen 15 Temmuz programı; 11.00’de Ayvalık Kabristanı’ndaki Şehitlik’te tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.Saat 20.00’de Öğretmenevi önünden ilçe merkezine kadar da Kaymakam Önder Coşğun’un öncülüğünde; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaşla birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildiCumhuriyet Meydanı’nda saydı duruşu ve İstiklal Marşı’nın yüzlerce katılımcı ile birlikte seslendirilmesinin ardından konuşan Ayvalık Kaymakam vekili ve Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, 15 Temmuz gecesi ülkemizi ve milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi,aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçerek, milletin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını hatırlattı.Ancak milletimizin, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göz alarak Başarsızlığa uğrattığını ifade eden Kaymakam Coşğun, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.
Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık Kaymakam vekili ve Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun’un öncülüğünde oldukça kapsamlı gerçekleşen 15 Temmuz programı; 11.00’de Ayvalık Kabristanı’ndaki Şehitlik’te tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.
Saat 20.00’de Öğretmenevi önünden ilçe merkezine kadar da Kaymakam Önder Coşğun’un öncülüğünde; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaşla birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Cumhuriyet Meydanı’nda saydı duruşu ve İstiklal Marşı’nın yüzlerce katılımcı ile birlikte seslendirilmesinin ardından konuşan Ayvalık Kaymakam vekili ve Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, 15 Temmuz gecesi ülkemizi ve milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi,aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçerek, milletin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını hatırlattı.
Ancak milletimizin, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göz alarak Başarsızlığa uğrattığını ifade eden Kaymakam Coşğun, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki; şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız.” dedi.
Kaymakam Coşğun’un ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanılan hain darbe girişiminin sinevizyon gösterimi yapıldı.
Ayvalık Müftüsü Emre Önal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından binlerce Ayvalıklının katıldığı demokrasi nöbetine başlandı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtının önünde gerçekleşen demokrasi nöbeti sırasında, vatandaşlara lokma hayrı yapılmasının ardından, anlamlı nöbet gece saat 00.13’de tüm yurtta 81 il ve ilçelerinde aynı anda camilerin minarelerinden okunan selaların ardından sona erdi.

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı

Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı
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