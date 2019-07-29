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Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye’de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müzikseverler tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye’de kapalı gişe olarak birçok konser veren Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko’nun konseri Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye’de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.
Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müzikseverler tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye’de kapalı gişe olarak birçok konser veren Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko’nun konseri Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde birbirinden güzel eserlerini Ayvalıklı sanatseverlerle paylaşan Grinko, izleyenlerden tam not aldı.

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

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