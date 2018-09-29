Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

İşte pek çoğumuzun hiç bilmediği bilimsel gerçekler...

Uçaklar neden uzayda seyahat edemez?

1 / 25 Uçaklar neden uzayda seyahat edemez? İşin aslı artık günlük hayatımızın birer parçası olan uçaklar gezegenimizi terk edip uzaya bile çıkamazlar! Zira bir nesnenin gezegenimizi terk etmesi için en az mach 33 hızına (saatte 40 bin kilometre) ulaşması gerekiyor.

2 / 25 Dünya'yı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.

3 / 25 İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon yıl önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı.

4 / 25 Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla.

5 / 25 Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin. Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.

6 / 25 Hayatta kalma uzmanları 'üçler kuralı'nı daima hatırlar. İnsanlar genellikle oksijen solumadan 3 dakika, ekstrem hava koşullarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir.

7 / 25 2011'de Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem öyle etkili oldu ki Dünya`da günler 1.8 mikro saniye kısaldı.

8 / 25 Karıncalar mecbur kaldıklarında 2 hafta boyunca suyun altında hayatını sürdürebilir.

9 / 25 Yer çekimin bulunmadığı bir ortamda insan ağlayamaz. Çünkü gözyaşı yere doğru hareket edemez ve gözden çıkamaz.

10 / 25 İnsanların kalça kemikleri betondan çok daha sağlamdır.

11 / 25 Sivrisinek kovucu spreyler aslında sivrisineklere rahatsızlık verip yaklaşmasını engellemez. Sivrisineklerin alıcılarını bloke eder ve insanları bir anlamda gizler.

12 / 25 Sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyarın üzerinde yıldız olduğu sanılıyor.

13 / 25 Bir insan günde en az 28 bin litre hava, 500 litre oksijen tüketir.

14 / 25 Her gün 275 milyon yeni yıldız doğuyor.

15 / 25 Dünyanın en yalnız balinası Bu balinanın hiçbir arkadaşı yok, bir ailesi de... O hep yalnız... Bunun tek sebebi diğer balinalara göre farklı bir dile konuşması ve balinaların onun dilini anlayamaması...

16 / 25 Dünya nüfusunun en çok yoğunlaştığı bölgeler yoğunluk derecesine göre beyazdan kırmızıya doğru renklendirilmiş.

17 / 25 İki gözünüz var ve her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Ve her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu sayı evrendeki tüm yıldızların sayısından bile daha fazla...

18 / 25 Derin sularda 180 balık türü hiç ışık yüzü görmeden büyür ve yaşamını sürdürür.

19 / 25 Fenersiler isimli bu su canlısı da buna iyi bir örnek... Çoğunlukla denizin okyanusun dibinde yaşarlar ve hiç güneş ışığı görmezler!

20 / 25 Eğer bir kelimeyi hatırlamakta zorlanıyorsanız yumruğunuzu sıkın. Bu beyin aktivitenizin artmasına ve hafızanızı geliştirmeye yardımcı olur.

21 / 25 Acil durumlarda bir pastel 30 dakika boyunca yanabilir.

22 / 25 Gökyüzünde bulunan yıldızların sayısı dünya üzerinde yer alan çöldeki kum taneciklerinin sayısından bile fazladır.

23 / 25 Ağırlığı 600 kilogramı bulabilen bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir.

24 / 25 Sadece tek bir gün dünyaya ulaşan güneş ışıkları ile dünya 27 yıl enerji ihtiyacını karşılayabilir.