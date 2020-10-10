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Azerbaycan: “Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle 12.00’den itibaren ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle 12.00’den itibaren ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan, Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulundu. Aynı zamanda bazı yerleşim yerlerimiz de Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşi altında. Düşmanın tüm saldırı girişimlerine birimlerimiz tarafından başarıyla karşı konuldu" ifadeleri yer aldı.

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