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Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Vekili Azay Guliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Vekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkan Vekili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Başkanı Azay Guliyev ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Bilgiç, Türkiye ile Azerbaycan parlamentosu arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Guliyev ise AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarısını ve TBMM Başkanvekilliği'ne seçilen Bilgiç'i tebrik etti.

Bilgiç'in makamındaki görüşme basına kapalı devam etti.

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Azerbaycan Milli Meclis Vekili Azay Guliyev TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç

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