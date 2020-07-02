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Azerbaycan’da hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 22:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da koronavirüs vakalarının artması nedeni ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Azerbaycan’da hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı

Azerbaycan’da koronavirüs vakalarının artması nedeni ile karantina tedbirleri sertleştirildi. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü başta olmak üzere Sumgayıt, Gence, Göranboy, Göygöl, Mingeçevir, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Berde, Xaçmaz, Samux, Siyazan, Celilabad, Masallı ve Şeki şehirlerinde 5 Temmuz’da sona ermesi beklenen kısıtlamaların 20 Temmuz’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kurul, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiğini açıklarken, 4 Temmuz-6 Temmuz, 11 Temmuz-13 Temmuz ve 18 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasındaki hafta sonlarında ise kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Bakanlar Kurulunun aldığı tedbirler kapsamında, bu şehirlerde eczaneler ve marketler dışında kalan kafe, restoran, kuaförler, güzellik salonları, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, metro seferlerinin de durdurulacağı belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan’da toplam koronavirüs vaka sayısı 18 bin 684’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228’e yükseldi. (İHA)

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